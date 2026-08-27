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AK Parti'de 4 il başkanlığına yeni atama yapıldı

AK Parti'de Tunceli, Ardahan, Karaman ve Afyonkarahisar il başkanlıklarına yeni atamalar gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
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AK Parti'de 4 il başkanlığına yeni atama yapıldı
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AK Parti Teşkilat Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Tunceli İl Başkanlığına Recai Hazar, Ardahan İl Başkanlığına Hasan Şenel, Karaman İl Başkanlığına Adem Küçükyarma ve Afyonkarahisar İl Başkanlığına Özgür Kavak'ın atandığı belirtildi.

Açıklamada, eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek, yeni görevlendirilen il başkanlarına başarı dileğinde bulunuldu.