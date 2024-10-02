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AK Parti'de 4 ilçe başkanı ve yönetimleri görevden alındı

Muğla AK Parti yönetiminde geçtiğimiz haftalarda yapılması gereken delege seçimlerinin genel merkez kararıyla iptal edilmesinin ardından, 4 ilçe başkanıyla yönetimleri görevden alındı.

Haber Merkezi
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AK Parti'de 4 ilçe başkanı ve yönetimleri görevden alındı
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AK Parti genel merkezi tarafından Bodrum, Datça, Marmaris ve Dalaman ilçe başkanlarının istifaları istendi.

Sözcü'de yer alan habere göre; yıl sonuna kadar yapılması planlanan ilçe kongrelerine önümüzdeki günlerde atanacak yeni başkan ve yönetimleriyle gidileceği öğrenildi.

Muğla’da iki hafta önce de Milas İlçe Başkanı Emin Çelik görevden alınmış, yerine il Kadın Kolları Başkanı Duygu Pınar Marçal Doğru atanmıştı.

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