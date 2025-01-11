AK Parti'de büyük kongre öncesi hazırlıklar hızlandı: Ekip kurulacak, tüzük değişecek

AK Parti, şubat ayının son haftası yapmayı planladığı 8. Olağan Kongre için çalışmalarını sürdürüyor Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre parti, önümüzdeki hafta başında parti tüzüğünü gözden geçirmek amacıyla bir ekip oluşturacak.

Ekip kurulacak

Pazartesi günü yapılması planlanan Merkez Yürüyme Kurulu (MYK) toplantısında konu görüşülecek. Bazı MYK üyelerinin çalışmalara başlaması için bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevlendirileceği iddia ediliyor. Kurulacak ekibin en az 3 MYK üyesinden oluşması bekleniyor.

Kurulan ekip, hem mevcut tüzüğün güncellenmesi hem de partinin gelecekteki vizyonuna uygun bir yapının oluşturulması için çalışmalar yapacak.

AK Parti’nin kongre sürecine yönelik bu adımların partiye yönelik eleştiriler ve toplumsal değişim talepleri doğrultusunda önemli bir yenilenme hamlesi olarak öne çıkıyor.

Genel başkan vekilliği sayısı değişmeyecek

Parti kaynakları mevcut başkanlık birimlerinin yeni tüzükte de yerini koruyacağını, herhangi bir ek birimin ise kurulmayacağını belirtiyor. İki olan genel başkan vekilliği sayısının ise yeni dönemde de değişmeyeceği ifade ediliyor.