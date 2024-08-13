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AK Parti'de değişiklik! Erdoğan'ın kararıyla görevinden alındı

AKP'de görevden alınan il başkanları arasında atman Batman İl Başkanlığı görevini yürüten Abdullah Akif Gür de eklendi.

Haber Merkezi
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AK Parti'de değişiklik! Erdoğan'ın kararıyla görevinden alındı
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AK Parti'de Batman İl Başkanlığı görevini yürüten Abdullah Akif Gür'ün görevine son verildi. Yerine Hüseyin Şansi atandı.

AK Parti'de görevden alınan il başkanları arasında atman Batman İl Başkanlığı görevini yürüten Abdullah Akif Gür de eklendi. Abdullah Akif Gür'ün yerine, Batman İl Başkanlığına Sn. Hüseyin Şansi atandı. AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nca yapılan paylaşımda kararı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın verdiği duyuruldu.

Sosyal medya hesabından paylaştı

Genel Başkanımız Sn. @RTErdogan'ın tensipleriyle Batman İl Başkanlığına Sn. Hüseyin Şansi atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı Sn. Abdullah Akif Gür’e teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz.

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