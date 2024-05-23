AK Parti'de değişim için ne zaman düğmeye basılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamp tarihini bekliyor

Seçim sonrası değişim sinyali verilen AK Parti'de AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar'ın seçim başarısızlığı sebebiyle istifasından sonra Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu da partiden ayrıldığını açıkladı.

Son kulis bilgilerini aktaran TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "AK Parti'de değişim olağanüstü bir durum değildir" sözlerini hatırlattı.

"Kamptan sonra değişiklikler bekleniyor"

Sözcan, "Çelik de değişimin an meselesi olduğunu belirtti. 31 Mart seçimlerinin ardından iki kişi kendi insiyatifleriyle görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu. Önemli bir gelişme. AK Parti’nin ay sonunda Kızılcahamam’da kampı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan istişarelerde bulunacak. O kamptan sonra bazı değişikliklerin olması bekleniyor. Asıl değişikliği Merkez Karar Yönetim… Kurultay’da gerçekleşmesi bekleniyor. AK Parti tabanında…" dedi.