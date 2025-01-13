BESTİ KARALAR - ANKARA GÜNLÜĞÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Mayıs’ta yapılması planlanan AK Parti’nin 8. Olağan Kongresi, 23 Şubat Pazar gününe çekiliyor. Kongrenin erken tarihe alınması AK Parti içinde ‘değişim’ heyecanı başlatırken, değişim senaryoları da dillendirilmeye başlandı.

31 Mart yerel seçimlerin ardından beklenen değişim nihayete eriyor. Beklenen değişim 23 Şubat günü yapılacak 8. Olağan Kongre ile başlayacak. Parti içinde kabine değişikliğinin kongreden önce mi yoksa sonra mı yapılacağı senaryoları ise şu şekilde dile getiriliyor:

“Kongreden bir kaç gün önce kabine üyeleri değişebilir, kabine dışı kalanlar, kongre de Merkez Karar Yönetim Kurulu’na (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu’na (MYK) alınabilirler.” AK Parti de dillendirilen bir diğer değişim senaryosu ise, “23 Şubat AK Parti’de Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri değişir. Aynı gün yeni genel merkez yönetimi belirlenir ve aynı gece kabine değişebilir.”

Kabinede ciddi değişim bekleniyor

AK Parti içinde hem parti yönetiminde hem de kabinede ciddi oranda bir değişim bekleniyor. İl başkanlarında yüzde 75 değişime giden AK Parti’de gözler kongreye çevrildi. Partili kurmaylara göre aynı oran parti yönetimi ve kabineye yansımaz ancak gözle görülür bir değişimin olacağını beklediklerini dile getiriyorlar. AK Parti içinde parti politikalarında da değişim bekleniyor. Bu değişim Cumhurbaşkanlığı Teşkilat yapısında başladı. Değişimin parti politikalarına da yansıyacağını dile getiren AK Partililer, “Parti tüzüğünde de değişiklik olabilir. Kadın ve genç kotası getirilebilir. Üç dönem kuralı tamamen kaldırılabilir” değerlendirmeleri yapılıyor.

Kongre öncesi milletvekilleri ile buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun bir aradan sonra 23 Şubat’ta yapılması planlanan 8. Olağan Kongre öncesi 5 grup halinde partisinin milletvekilleri ile bir araya gelecek. Erdoğan milletvekillerini dinleyecek. Milletvekillerinin öneri, beklenti ve şikayetlerini not edecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 23 Şubat tarihinde yapılacak 8. Olağan Kongre öncesi kısa bir tatil yapacağı ve burada da MKYK ve MYK üyelerini belirleyeceği söyleniyor.