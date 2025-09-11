AK Parti'de Fatih Aydemir görevinden istifa etti

AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, başkanlık görevinden istifa etti. İstifa dilekçesini AK Parti İl örgütüne ileten Aydemir, bu akşam kararını Gaziosmanpaşa ilçe örgütü ile paylaşacak.

Ne olmuştu?

Halk TV'ye yer alan habere göre, 24 Ağustos'ta AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, evindeki çelik kasada bulunan ve toplam değeri 13,5 milyon TL seviyesinde olan para ve ziynet eşyasının çalınmasıyla gündeme gelmişti.

Dinçer Gökçe'nin haberine göre, olayda yaklaşık 13,5 milyon TL zarara uğrayan Aydemir'in evine giren hırsızın oğlu Muhammet Emin Aydemir olduğu ortaya çıkmıştı.

İfadesinde soygunu kendisinin yaptığını söyleyen 20 yaşındaki Muhammet Emin Aydemir'in, içinde para olduğu düşünülen bir sırt çantası ile evinin olduğu siteden çıktığı anlar kameralara yansımıştı.

İfadesinde sanal bahise bulaştığını hesaplarını kullandırdığını ve bu nedenle hakkında açılan dolandırıcılık davalarının olduğunu belirten Muhammet Emin Aydemir, babasının aksine çelik kasadan sadece paraları aldığını ziynet eşyasını almadığını söyledi. Aydemir, ziynet eşyalarını ise, kendisini para için sıkıştıran kişilerin almış olabileceğini söyledi. Emniyette ‘şüpheli’ sıfatı ile ifadesi alınan Aydemir, savcılıkta ise ‘şikâyetçi’ olarak ifade verdi.