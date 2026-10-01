AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine atanan isim belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, hakkındaki fon iddiaları sonrası partideki tüm görevlerinden "affını isteyerek" istifa etmişti.

Kaya'nın istifasıyla boşalan Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Hülya Terzioğlu getirildi.

Atama kararını AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Çelik, atamanın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın takdirleriyle Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımıza Sn. Prof. Dr. Hülya Terzioğlu atanmıştır. Tebrik ediyoruz. Partimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun."

Prof. Dr. Hülya Terzioğlu kimdir?

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Terzioğlu, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Başörtüsü yasağı nedeniyle uzun süre akademik hayattan uzak kalan Terzioğlu, 2013 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yeniden akademiye döndü ve 2023 yılında Kelam Anabilim Dalında profesörlük unvanı aldı.

Terzioğlu, modern dönem inanç problemleri, İslam ve kadın, toplumsal cinsiyet, deizm, kader inancı ve özgürlük meselesi ile Cumhuriyet dönemi âlimleri üzerine çalışmalar yürütüyor.

Siyasi ve sivil toplum alanında da faaliyet gösteren Terzioğlu, 2012 yılında AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları yönetiminde yer aldı, 2013 yılında ise Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sakarya Temsilciliği görevini yürüttü.