AK Parti'de hedef oy oranını yüzde 50’nin üzerine çıkarmak: Ev ziyaretleri artırılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında en önemli hedeflerinin partinin oy oranını yeniden yüzde 50’nin üzerine çıkarmak olduğunu belirterek bu amaç doğrultusunda çalışılması talimatını verdi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yeni oluşturulan teşkilat yönetimleri iftar ve sahur programlarına katılacak, ev ziyaretleri artırılacak. gece gündüz sahada olunacak, bu çalışmalara bakanlar; parti yönetimi ve milletvekilleri de katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 Ocak’ta Samsun, 5 Ocak’ta Trabzon, 10 Ocak’ta Aydın ve Denizli, 11 Ocak’ta Diyarbakır, 12 Ocak’ta ise Şanlıurfa’da il kongrelerine katılması bekleniyor.
Yeni dönemdeki kadroların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da gündeme getirdiği ‘Fabrika ayarlarına dönüş’ çerçevesinde çalışacağı, yeni dönem çalışmalarında 'kırılan kalpleri, küskünlükleri ve kırgınlıkları onarma’ gibi başlıkların ön plana çıkarılacağı belirtiliyor.