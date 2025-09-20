  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Parti'de istifa depremi: 3 günde 7 il başkanı görevi bıraktı! Sırada Tunceli'nin olduğu iddia edildi
Takip Et

AK Parti'de istifa depremi: 3 günde 7 il başkanı görevi bıraktı! Sırada Tunceli'nin olduğu iddia edildi

AK Parti'de üç günde günde 7 il başkanı istifasını duyurdu. Tunceli il başkanının da istifa edeceği iddia ediliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti'de istifa depremi: 3 günde 7 il başkanı görevi bıraktı! Sırada Tunceli'nin olduğu iddia edildi
Takip Et

AK Parti'de üç günde günde 7 il başkanı istifa etti. Önceki gün istifa eden Elazığ ve Muğla il başkanlarının ardından dün de Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk görevden ayrıldıklarını açıkladı.

Son olarak AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, görevinden ayrıldığını duyurdu. Böylece sadece üç gün içinde 7 il başkanı partideki görevini bıraktı.

Gazeteci İsmail Saymaz, partide istifaların devam edeceğini iddia ederek sırada Tunceli il başkanının olduğunu öne sürdü. 

Gündem
Rize'de şiddetli yağış: İşte en fazla yağış alan yerler
Rize'de şiddetli yağış: İşte en fazla yağış alan yerler
Köyceğiz Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'e ev hapsi
Köyceğiz Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'e ev hapsi
Antalya ve Muğla alev alev yanıyor: Yüzlerce kişi tahliye edildi (Video)
Antalya ve Muğla alev alev yanıyor: Yüzlerce kişi tahliye edildi
Rize'de sağanak: Mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı, köprü çöktü, yol kapandı (Video)
Rize'de sağanak: iş makineleriyle kurtarıldılar, yollar kapandı
Beyoğlu'nda taksici cinayeti: Vurdu, parayı çaldı, kaçtı (Video)
Beyoğlu'nda taksici cinayeti: Vurdu, parayı çaldı, kaçtı
Rizede şiddetli yağış: Köprü yıkıldı, yol kapandı (Video)
Rizede şiddetli yağış: Köprü yıkıldı, yol kapandı