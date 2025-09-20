AK Parti'de istifa depremi: 3 günde 7 il başkanı görevi bıraktı! Sırada Tunceli'nin olduğu iddia edildi

AK Parti'de üç günde günde 7 il başkanı istifa etti. Önceki gün istifa eden Elazığ ve Muğla il başkanlarının ardından dün de Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk görevden ayrıldıklarını açıkladı.

Son olarak AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, görevinden ayrıldığını duyurdu. Böylece sadece üç gün içinde 7 il başkanı partideki görevini bıraktı.

Gazeteci İsmail Saymaz, partide istifaların devam edeceğini iddia ederek sırada Tunceli il başkanının olduğunu öne sürdü.