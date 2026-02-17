AK Parti’de komisyon mesaisi: Taslak rapor Erdoğan’a sunulacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yarın gerçekleştireceği toplantı öncesinde, AK Parti komisyon üyeleri ortak rapor taslağını değerlendirmek üzere bir araya geldi. Taslağa son şeklin verilmesinin ardından raporun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulmasının planlandığı belirtildi.

Komisyonun yarın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacağı açıklandı. Toplantının saat 11.00’de TBMM Tören Salonu’nda yapılacağı bildirildi.

AK Parti'nin komsiyon üyeleri yarınki toplantıdan önce ortak raporu değerlendirmek üzere bir araya geldi. AK Parti Grup Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Toplantıya komsiyon üyelerinin yanı sıra AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de katıldı.

Rapora ilişkin oylamanın nasıl yapılacağı tartışma konusu

Öte yandan yarınki toplantıda müzakare edilecek rapora ilişkin oylamanın nasıl yapılacağı tartışma konusu oldu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in konuya ilişkin, "Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu yarın saat 11.00’de komisyon taslak raporunu görüşmek üzere toplanacak. Raporun Komisyonca kabul edilebilmesi için Komisyon Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi 6. Madde uyarınca nitelikli çoğunluk aranacak" açıklamasına karşın, AK Parti'liler, "Bu bir kanun teklifi değil, o yüzden nitelikli çoğunluk aranmak zorunda değil" ifadelerini kullandı.

Komisyonun Çalışma, Usül ve Esasları'nın 6. maddesinde "Komisyonun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile alınır. Diğer hususlarda karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur" hükmü yer alıyor.