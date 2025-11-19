AK Parti'de kritik toplantı yarın: Komisyon üyeleri İmralı'ya gidecek mi?
AK Parti'de yarın 15.00'te komisyon üyeleri ile toplantı yapılacak. Toplantıda İmralı'ya gidiş konusu ele alınacak.
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yarın saat 15.00'da komisyon üyeleriyle toplantı yapılacak.
Kapalı grup toplantısında İmralı'ya gidiş konusu ele alınacak.
"Gerekirse İmralı'ya ben giderim"
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, komisyon üyelerinin İmralı Adası'na giderek terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la sürece ilişkin görüşmesi gerektiğini söylemişti.
Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Gerekirse yanıma üç arkadaşımı alırım İmralı'ya ben giderim." demişti.
MHP lideri, "Terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin manası yok." ifadelerini kullanmıştı.