AK Parti'de sadece kadrolar değil söylemler de değişecek

AK Parti, vatandaşlarla olan bağını güçlendirmek amacıyla bilimsel ve sosyolojik yöntemlerle desteklenen saha araştırmalarına ve anket çalışmalarına devam edecek. Bu çalışmalarla toplumun sorunları daha kapsamlı bir şekilde tespit edilecek. Aynı zamanda, hükümetin halihazırda attığı ve gelecekte atacağı adımların vatandaşlar üzerindeki etkileri ve yankıları ölçülerek, uygulanan politikaların toplumdaki yansımaları değerlendirilecek.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre ekonomi, enflasyon, hayat pahalılığı, istihdam, savunma, terör, mülteciler, tarım, eğitim, sağlık, sosyal politikalar, turizm, dış politika gibi onlarca başlıkta halkın düşüncesi ölçülecek.

Raporlar Erdoğan'a sunulacak

Vatandaştan gelen beklenti, talep, öneri, kaygı ve şikâyetler raporlaştırılarak bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. “Halk nezdinde hiçbir şey ya da hiç bir kimse eleştiriden muaf tutulamaz” anlayışı ile hareket edilecek.

Araştırmalar kapsamında bu senenin en dikkat çeken başlıklarından biri olan “Terörsüz Türkiye”nin toplum üzerindeki yansımasına bakılacak.

Değişim ve öze dönüş

Parti başlattığı “Değişim ve öze dönüş” hareketini sadece kadrolarında değil, siyasi metodoloji, yöntem ve iletişim stratejileri alanında da sürdürecek.

AK Parti kaynakları: Öz eleştiriyi sık yapıyoruz

AK Parti kaynakları “31 Mart’taki oy kabının sebeplerini iyi analiz ediyoruz. Hatayı sadece yönetimsel sorunlarda değil, kendimizde de arıyoruz. Değerlerimize, erdemlerimize ve ahlakımıza sahip çıkan, bir siyaseti önceliyoruz. Cumhurbaşkanı’mızın da sık sık dile getirdiği gibi ‘iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına’ batırıyoruz. Bu süreçte öz eleştiriyi sık yapıyoruz. 23 yıldır olduğu gibi vatandaşımızın dertlerini, sorunlarını, görüş ve önerilerini önemsiyoruz. Her bir vatandaşımızın görüşü bizim için altın değerinde. Yeni yüzyılı 85 milyon vatandaşımız ile hep birlikte inşa etmek istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.