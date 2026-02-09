AK Parti'de yoğun mesai: Erdoğan MYK, grup ve il başkanları toplantılarına katılacak

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hafta AK Parti MYK, Grup ve Genişletilmiş İl Başkanları toplantılarına katılması planlanıyor. Program kapsamında parti çalışmaları, Meclis gündemi ve teşkilat faaliyetlerinin ele alınması öngörülüyor.

Sabah'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu haftaya AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı ile başlayacak. Toplantıda iç ve dış politika gelişmeleri, ekonomi, yerel yönetimler ve parti çalışmalarına ilişkin başlıkların ele alınması öngörülüyor.

Hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti Grup Toplantısı da yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda güncel siyasi gelişmelere değinmesi ve yurt dışı temasları hakkında bilgi vermesi planlanıyor.

Haftanın son programı ise AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı olacak. Toplantıda teşkilat çalışmaları, yerel siyasete ilişkin değerlendirmeler ve saha faaliyetlerinin gündeme alınması bekleniyor.