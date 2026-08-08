AK Parti'den 25. yıl nedeni ile 'AK Parti bir Türkiye kitabıdır' paylaşımı
AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle 'AK Parti bir Türkiye kitabıdır' temasıyla hazırlanan video paylaşıldı.
AK Parti'nin sanal medya hesabından 'Her sayfanın rengi, her bölümün hikayesi farklı; AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır' notuyla video paylaşıldı.
“Gecemizi gündüzümüze katarak Türkiye'yi hayalleri ile buluşturmanın mücadelesini vereceğiz.”— AK Parti (@Akparti) August 8, 2026
Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır 🇹🇷 pic.twitter.com/wHL4xU8mJi
Kitap temasıyla hazırlanan videoda AK Parti'nin kuruluşundan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı önemli olaylara yer verildi.