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AK Parti'den 25. yıl nedeni ile 'AK Parti bir Türkiye kitabıdır' paylaşımı

AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle 'AK Parti bir Türkiye kitabıdır' temasıyla hazırlanan video paylaşıldı.

Haber Merkezi
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AK Parti'den 25. yıl nedeni ile 'AK Parti bir Türkiye kitabıdır' paylaşımı
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AK Parti'nin sanal medya hesabından 'Her sayfanın rengi, her bölümün hikayesi farklı; AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır' notuyla video paylaşıldı.

Kitap temasıyla hazırlanan videoda AK Parti'nin kuruluşundan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı önemli olaylara yer verildi.

AK Parti'den 25. yıl nedeni ile 'AK Parti bir Türkiye kitabıdır' paylaşımı - Resim : 1