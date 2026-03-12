AK Parti’den 29 maddelik teni teklif: Tarım arazisi, reklam ve davalara yeni düzenleme

ANKARA(EKONOMİ)

AK Parti’nin yeni yasa teklifi ile; Tarımsal amaçlı olanlar dışındaki kooperatiflerin tarım arazisi edinmesini yasaklanıyor. Yargıya yeni bir yük getirecek hali hazırda devam eden ve açılması öngörülen toplam 80 bin davanın açılması teklifle engellenecek. Şeker pancarında sözleşmesiz ekimi yasaklayarak hem arz güvenliği korunuyor hem de çiftçinin emeği garanti altına alınıyor. Düzenleme ile; alkollü içki üreticilerinin, isim, marka, amblem veya logolarını kullanarak hiçbir etkinliğe destek verilmesine veya gizli reklam yapmasına izin verilmeyecek.

Teklifin ayrıntılarını açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Orman Kadastrosu ve Tapu Mülkiyetinde Hukuki Güvencenin Sağlanması vatandaşla devlet arasındaki kadastro ve tapu ihtilaflarını, hukuki belirlilik ve hakkaniyet temelinde kökten bitirdiklerini belirterek, “Orman ve tapu kadastrosu gibi farklı uygulamalar nedeniyle on yıllardır süregelen mülkiyet karmaşasına son vererek; mülkiyeti nizalı olan ve bugüne kadar davaya konu olmayan taşınmazların tapularını geçerli kabul ediyor veya vatandaşa iade ediyoruz. Bu taşınmaz alanlarından az olmamak üzere ağaçlandırılmak üzere Orman Genel Müdürlüğümüze saha tahsisi yapıyoruz. Bugüne kadar davaya konu olan taşınmazlar sahiplerine ise aldıkları tazminat bedellerini rayici üzerinden ödemeleri kaydıyla taşınmazlarını iade ediyoruz” dedi.

80 bin davanın açılması engellenecek

Teklifle; yargıya yeni bir yük getirecek hali hazırda devam eden ve açılması öngörülen toplam 80 bin davanın açılmasını engellediklerini dile getiren Abdullah Güler, “Böylece devletimizi; tazminat bedelleri, birikmiş faizler ve yargılama giderleriyle birlikte tam 516 Milyar TL gibi devasa bir mali yükten kurtarıyoruz. Hem vatandaşımızın tapu güvenliğini sağlıyor hem de kamu kaynaklarımızın yarım trilyon lirasını koruma altına alıyoruz” diye aktardı.

Güler, ayrıca getirdikleri teklif ile tarım arazilerini koruduklarını üretim potansiyelini ise güvence altına aldıklarını belirterek ayrıntıları şu sözlerle anlattı;

“Gıda güvenliğimizin sarsılmaz kalesi, milli servetimiz ve gelecek nesillerimize bırakacağımız en kıymetli mirasımız hiç şüphesiz toprağımızdır. Bizim temel önceliğimiz, vatan toprağının her bir karışının üretimde kalması, bereketinin korunması ve ekilebilir alanlarımızın amaç dışı kullanımının önüne geçilmesidir. Özellikle son yıllarda "hobi bahçesi" adı altında, kooperatif çatısı kullanılarak tarım arazilerimizin hukuka aykırı şekilde küçültülmesi ve üretimden koparılması, tarımsal geleceğimiz için ciddi bir risk oluşturmaktadır. Vatandaşlarımızın doğa ile iç içe olma isteğini anlıyoruz; ancak bu ihtiyacın, gıda arz güvenliğimizi tehlikeye atacak ve verimli topraklarımızı betonlaştıracak bir yapıya dönüşmesine izin veremeyiz. Bu doğrultuda, tarımsal amaçlı olanlar dışındaki kooperatiflerin tarım arazisi edinmesini yasaklıyor; üretim disiplinimizi ve planlamamızı tahkim ediyoruz. İzin alınmadan tarım arazilerine inşa edilen yapılara elektrik, su ve doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinin götürülmesini engelliyoruz. Bu yasağı ihlal eden kurumlara, her bir abone için 100 bin TL idari para cezası öngörüyoruz. Abonelik iptal edilmediği sürece bu cezayı her ay tekrarlayarak suiistimallerin önüne geçiyoruz. Bu düzenleme ile hem toprağımızın kıymetini biliyor hem de vatandaşlarımızı yasal dayanağı olmayan süreçlerin mağduru olmaktan koruyoruz.”

İklim Kriziyle Mücadelede "Karbon Yutak Ormanları" dönemi başlıyor

Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefine yönelik önemli bir adım attıklarını belirten Abdullah Güler, “ Sera gazı tutum kapasitemizi artıracak ‘Karbon Yutak Ormanları’nın kurulması ve işletilmesi için Orman Genel Müdürlüğü'ne tam yetki veriyoruz. Bu düzenleme ile sadece çevremizi korumakla kalmıyor, aynı zamanda sanayicimizin uluslararası piyasada "karbon vergisi" yükleri altında ezilmesinin önüne geçecek yerli karbon kredisi altyapısını inşa ediyoruz. Üretimde Disiplin ve Gıda Arz Güvenliğini tesis ediyoruz” dedi.

Teklifle, tarımsal üretimde planlamayı ve disiplini esas aldıklarını dile getiren Güler, “Şeker pancarında sözleşmesiz ekimi yasaklayarak hem arz güvenliğimizi koruyor hem de çiftçimizin emeğini garanti altına alıyoruz. Yerli tütün kullanım zorunluluğuna uymayan firmalara yönelik cezaları güncel tütün bedellerine göre artırarak caydırıcılığı yeniden sağlıyoruz. Hayvancılıkta ise belgesiz nakledilen hayvanların doğrudan kesime gönderilerek heba edilmesine son veriyor; şartları uygunsa kayıt altına alarak vatandaşımızın mağduriyetini gideriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Su Yapılarında Can Güvenliği ve Enerji Yatırımları

Baraj ve sulama kanallarının çevresinde can ve mal güvenliği tedbirlerinin alınması sorumluluğunu ilgili belediye ve idarelere yükleyerek koordinasyonu sağladıklarını aktaran Güler, “Diğer yandan DSİ’nin stratejik hidroelektrik üretim tesisi inşa etme yetkisini 2040 yılına kadar uzatarak ülkemizin enerji arz güvenliğini ve geleceğini güvence altına alıyoruz” dedi.

AOÇ vergileri

Teklif ile; “Atatürk Orman Çiftliği Milli mirasımıza sahip çıkıyoruz” diyen Güler ayrıntıları ise şöyle aktardı;

“Ülkemizin en kıymetli varlıklarından olan Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin korunması, geleceğe aktarılması ve asli misyonunun devam ettirilmesi için özel bir düzenleme getiriyoruz. Çiftlik adına tescilli bütün gayrimenkullerin bina ve arazi vergileri yönüyle muafiyetinde birlik sağlıyoruz. Geçmişte tahakkuk ettirilmiş vergilerin tahsilinden vazgeçerek, arazilerin parçalı yapısından kaynaklanan hukuki belirsizliklere son veriyor ve bu milli mirasımızın üzerindeki mali yükü tamamen kaldırıyoruz.”

Alkollü içeceklere reklam ayarı geliyor

Düzenleme ile; alkollü içki üreticilerinin, isim, marka, amblem veya logolarını kullanarak hiçbir etkinliğe destek vermesine veya gizli reklam yapmasına izin verilmeyecek.

Güler, “Gençlerimizin marka aşinalığından faydalanarak düşük alkollü içki markalarının yüksek alkollü içkilerde kullanılması gibi satın almayı teşvik edici sinsi uygulamaları yasaklıyoruz. 22:00 ile 06:00 saatleri arasındaki alkol satış yasağı ihlallerinde ceza yetkisini mülki amirlere devrederek denetimi yerinde ve süratle sağlıyoruz. Vatandaşımızı ve evlatlarımızı alkol bağımlılığına teşvik eden her türlü işaret, yazı ve görselin iş yerlerinin vitrinlerinden dahi temizlenmesini hükme bağlıyoruz” dedi.