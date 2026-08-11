AK Parti'den 8 milletvekili Çerçeve Yasa oylamasına katılmadı

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Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yasa 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser oy aldı. 31 milletvekili oylamaya katılmadı.

Komisyon üyeleri oylamaya katılmadı

AK Parti'de oy kullanmayan isimler arasında "Terörsüz Türkiye Komisyonu" üyeleri Tahir Akyürek ve Kürşad Zorlu yer aldı.

AK Parti'den oylamaya katılmayan diğer milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Sami Çakır, İsmail Emrah Karayel, Bülent Tüfenkci, Yıldırım Tuğrul Türkeş ve Ahmet Ersagun Yücel oldu.

CHP'de 14 vekil oylamaya katılmadı

CHP, oylamaya katılmayan milletvekili sayısının en yüksek olduğu parti oldu; 14 milletvekili açık oylamada oy kullanmadı.

Mustafa Adıgüzel, Türker Ateş, İlhami Özcan Aygun, Aysu Bankoğlu, Tahsin Becan, Gülizar Biçer Karaca, Vecdi Gündoğdu, Ömer Fethi Gürer, Mehmet Güzelsmansur, Selma Aliye Kavaf, Serkan Sarı, Ahmet Baran Yazgan, Nermin Yıldırım Kara ve Nurten Yontar oylamaya katılmayan CHP milletvekilleri oldu.

MHP'de ise TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan ile Bahçeli'nin eski yardımcısı İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter katılmadı.

Yeni Parti'de Ulaş Karasu ve Gamze Taşcıer, DEM Parti'den Çiçek Otlu, Yeni Yol Grubu'nda İdris Şahin ile bağımsız milletvekilleri Adnan Beker ve Ümit Dikbayır da oylamaya katılmayan isimler arasında yer aldı.