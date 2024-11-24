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AK Parti'den açıklama geldi: Erken seçim olacak mı?

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, muhalefetin erken seçim istediğini belirterek, “Kuşkusuz bugün biz seçim olsa yine aynı yenilgiyi tadacaklar. Ama daha önce de söylediğimiz gibi Türkiye'nin gündeminde bir erken seçim söz konusu değildir” dedi.

Haber Merkezi
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AK Parti'den açıklama geldi: Erken seçim olacak mı?
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Ömer Çelik, Adana Arkeoloji Müzesinde yapılan Seyhan 8. Olağan İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada Türkiye ve dünya gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, “Dün İngiltere'den Çin'e kadar, Fransa'dan birtakım Kuzey Afrika'daki ülkelere kadar yapılan açıklamaları yukarıdan aşağı sadece bir gün içerisinde okuduğumuzda dünyanın son derece sancılı bir döneme girdiğini görüyoruz. Ve yakın coğrafyamızda sıkıntılı günlerin nasıl ne kadar yoğunlaştığını hep beraber artık ilk haberlerde, bazen de haber bültenlerinin tamamında müşahede edebiliyoruz. Yukarımızdaki savaştan, Gazze'deki soykırıma kadar bütün bu istikrarsızlık içerisinde dünyada sosyal dokuyu yok çalışan bir takım akımlarda yeni yapay zekanın getirdiği birtakım gelişmelere kadar bir sürü risk ve bir sürü belirsizlik hayatlarımızın önünde biraz meydan okuyucu olarak duruyor. Onun için Öğretmenler Günü'nde bir kere daha hatırlamalıyız ki en büyük vazifemiz gelecek nesilleri korumak, gelecek nesilleri önümüzdeki riskli günlere, zor günlere, sıkıntılı günlere hem şahsiyet olarak hem donanım olarak doğru bir şekilde hazırlamaktır” diye konuştu.

“Muhalefet sıkıştığında erken seçimden bahsediyor”

Çelik, muhalefetin sıkıştığında erken seçimden bahsettiğini belirterek, “Kuşkusuz bugün biz seçim olsa yine aynı yenilgiyi tadacaklar. Ama daha önce de söylediğimiz gibi Türkiye'nin gündeminde bir erken seçim söz konusu değildir.

Önümüzdeki dönemi Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ortaya koyduğu Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaşmak için güçlü bir şekilde yol yürüyerek ilerlemeye devam edeceğiz. Muhalefetteki karışıklık, kendi aralarındaki kavga, kendi aralarındaki huzursuzluk, her söz konusu olduğunda sürekli olarak AK Parti'ye bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Cumhurbaşkanımıza bir saldırı gerçekleştiriyorlar.  Sesimizikısa bileceklerini zannediyorlar. Geçen gün de gördünüz mecliste çirkin bir eylem oldu. İçişleri bakanımız komisyon toplantısına girerken önünü kesmeye çalıştılar. Ama bir kere daha gördüler ki AK Parti'yi herhangi bir şekilde susturmak, hiçbir şekilde mümkün değildir Cumhur İttifakı susturmak hiçbir şekilde mümkün değildir.

"Seçimden seçime çalışan bir teşkilat değiliz"

Değerli arkadaşlarım şunu bizim teşkilatlarımız çok iyi bilirler. O sebeple yeni göreve gelecek ilçe başkanlarımızın da bu şuurla ve bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini bir kere daha ifade etmek isterim.

Biz seçimden seçime çalışan bir teşkilat değiliz. Türkiye'nin önünde bir erken seçim yoktur. Ama biz her gün seçim varmış gibi çalışan bir teşkilatız” dedi.

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