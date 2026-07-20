AK Parti'den açıklama geldi: Özgür Özel ve CHP'li vekillerin dokunulmazlıkları kaldırılacak mı?

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Türkiye Basın Federasyonu'nda (TÜBAF) "Anadolu Sohbetleri" kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

AK Parti'li Usta, soru üzerine Özgür Özel ve CHP'li vekiller Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut gibi isimlerin dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Leyla Şahin Usta, "Şu an için böyle bir komisyon çalışmasıyla ilgili gündemimiz oluşmadı" ifadelerini kullandı.

"İddianamelerde aynı isimler geçiyor" şeklindeki soru üzerine Usta, "Ama iddianame dediğiniz gibi... Bunların da delilleriyle, ispatlarıyla savcılık tarafından ortaya konulduktan sonra dosyalar, fezlekeler hazırlanırsa gelir. Meclis'te daha önce dokunulmazlıkları kaldırılanlar olmadı mı? Oldu tabii ki. Ama bunun için fezlekelerin gelmesi gerekiyor" cevabını verdi.

"Şu an bugünden yarına bir dokunulmazlık beklemiyoruz, doğru mu?" şeklindeki soru üzerine Usta, "Bizim Meclis'te şu anda öyle bir gündemimiz yok" yanıtını verdi.