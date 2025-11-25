AK Parti'den 'af' açıklaması! 11. Yargı Paketi'nin Meclis'e geleceği tarih belli oldu

AK Parti MYK toplantısının ardından açıklama yapan Ömer Çelik, 11. Yargı Paketi'ne ilişkin olarak, "Yargı paketi tartışılan 'af' vesaire gibi konularla ilgili değil. Biliyorsunuz haziranda infaz düzenlemeleri ile ilgili bir düzenleme yapılmıştı belki onların güncellenmesi ile ilgili bir değerlendirme var. Son taslağı üzerinde çalışılıyor. Cuma günü falan Meclis Başkanlığı'na teslim edilecek. Ondan sonra da komisyona gelecek" dedi.

En son yargı paketi ile ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'e sunumunun ertelendiğini duyurmuştu.

Bakan Tunç: 11. ve 12. yargı paketi ile adalet sisteminin etkinliğini artırmayı hedefliyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bugün yaptığı açıklamada, "Hazırlık çalışmalarını tamamladığımız 11. ve 12. yargı paketleriyle adalet sistemimizin etkinliğini daha da artırmayı ve yargı süreçlerini daha da hızlandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullanarak, 12. Yargı Paketi'nin de hazırlık çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

MHP'li Feti af çağrısı yapmıştı

AKP'nin Cumhur İttifakı ortağı MHP'den Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 22 Kasım günü yaptığı paylaşımda, "İnfaz Kanunu Geçici 10.maddesi ile kapalı cezaevinden açık cezaevine erken geçme ve denetimli serbestliğe erken ayrılma imkanı getirilmişti. Suç tarihinin esas alınması yerine hükmün kesinleşmesi tarihinin esas alınması ağır bir eşitsizlik yaratmıştı. Şimdi giderilme zamanı" diyerek, çağrıda bulunmuştu.