AK Parti'den "ara seçim" çağrısına yanıt: CHP belediyeleri yönetemiyor ama seçim istiyor

Türkiye Basın Federasyonu’nun düzenlediği etkinlikte konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, muhalefet kanadından gelen "ara seçim" çağrılarına yanıt verdi. Ala, Özel'in çağrısına "Ara seçim falan yok. CHP, belediyeleri yönetemiyor ama seçim istiyor" sözleriyle karşılık verdi.

Ala'nın açıklamaları şöyle:

"Bizim gündemimizde bir seçim yok. Normal seçimde ne yapmış ki ara seçimde ne yapacak? Belediyeleri aldı da ne yaptı? Örnek alınabilecek bir belediyesi var mı? CHP'nin ortaya koyduğu bir program proje var mı? Bir kez daha hizmet üretememek için millete gitmenin anlamı yok. Anketlerde AK Parti yine birinci parti.

CHP de aynı hale döndü. Cumhurbaşkanımız İBB'de ortaya koyduğu performans sebebiyle geneli Erdoğan'a emanet etti. İSKİ skandalı vardı, şimdi ‘ekosistem’ diyorlar. CHP adeta bir skandal üretim merkezine dönüştü.

"CHP skandalları sahipleniyor"

Merkezi yönetime gelince de bir politik çölleşme söz konusu. Ekonomide siyasal bir durgunluk olmuş, hiçbir politikaları yok.

CHP, en ufak bir skandal çıksa hemen sahipleniyorlar. AK Parti hemen disipline sevk ediyor bunları ama onlar sahipleniyor."