AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapılacağını duyurdu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

Akbaşoğlu, "Bugüne kadar, hiçbir zaman çalışanlarımızı, memur ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve asla ezdirmeyeceğiz. Bütün çalışanlarımızın, toplum kesimlerimizin, emeklilerimizin, çiftçilerimizin, esnafımızın hayat standardını yükseltmek, alım gücünü daha da artırmak noktasındaki yaklaşımımız süreklilik arz eder şekilde devam edecek. Aralık ayı içerisinde bütün işçi kardeşlerimizle ilgi enflasyona ezdirilmeksizin alım gücünün artırılacağı bir sonucu hep beraber göreceğiz. 2024 yılı ocak ayı başında ortaya konacak enflasyon oranları da dikkate alınmak suretiyle bütün memurlarımızın, emeklilerimizin yaşam standartlarını, alım güçlerini artıracak bir zammı hem çalışan memurlarımıza hem de bütün emeklilerimize, onların da yüzünü güldürecek şekilde bir düzenlemeyi kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Altılı masa" hakkında, "Bunun yeni versiyonunu sahneye koymak için kollar sıvanmış durumda." diyen Akbaşoğlu, "Şimdi hangi aldatma, kandırma ve atraksiyonla göz boyama peşindesiniz bütün bunlar ortaya çıkacak." diye konuştu.

Akbaşoğlu, "Genel başkanlar değişse de CHP'de değişen en ufak bir durum söz konusu değildir." dedi.

Akbaşoğlu, Libya tezkeresiyle ilgili ise, "Hem Libya halkının hem milletimizin haklarının baki olacağı bir sürece darbe vuracak, karşı gelecek yaklaşım Kandil'in veya emperyalistlerin isteyebileceği durumu yerine getirmektir." diye konuştu.