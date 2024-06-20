AK Parti’den Bahçeli açıklaması yorumu: Cumhur İttifakı ile devam, CHP ile ‘işbirliği’ yapıyoruz

Besti KARALAR

İttifakın ana aktörü olan AK Parti, “Biz Cumhur İttifakı ile yola devam ediyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP ile başlayan diyalog zemininin devam etmesinden yanayız. Olması gereken bu. Bu CHP ile bir ittifak değil, Türkiye’nin milli toplumsal meselelerinde birlikte duruş ve işbirliği” değerlendirmeleri yapılıyor.

Bahçeli’nin bu açıklaması aynı zamanda 31 Mart yerel seçimlerinin ardından iktidarla muhalefet arasında başlayan yeni diyalog zemininin de adının konulmasını sağladı.

Siyasi kulislerde, Bahçeli’nin yazılı açıklamasının her satırının AK Parti’ye ayrı ayrı ‘mesaj’ verdiği yorumları yapılırken, AK Parti de Bahçeli’nin her satırını tek tek analiz etti.

Yeni dönemin adı konuldu

Bahçeli’nin siyasette yankı uyandıran açıklamalarının ardından, Cumhur İttifakı’nın güven tazelediği ve siyasette başlayan, ‘yumuşama’ döneminin de çerçevesi çizildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve parti yöneticilerinin, “Cumhur İttifakı büyük bir kararlılıkla yoluna devam ediyor’ mesajıyla “Cumhur İttifakının güven tazelediği’ ve ittifakın bozulma senaryolarının tutmayacağı yorumları yapıldı.

Bahçeli’nin açıklamalarından ortaya çıkan bir diğer mesajın da, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyasette başlayan “yumuşama ve diyalog zeminine’ yönelik olduğu ifade ediliyor.

Bahçeli’nin açıklamalarının ardından, AK Parti ve CHP kanadından gelen değerlendirmelere bakıldığında siyasette yumuşamanın belli çerçeveye oturtulduğu hatta adının konduğu yorumları yapılıyor.

AK Parti içinde, “Biz Cumhur İttifakı ile yola devam ediyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP ile başlayan diyalog zemininin devam etmesinden yanayız. Olması gereken bu. Bu CHP ile bir ittifak değil, Türkiye’nin milli toplumsal meselelerinde birlikte duruş ve işbirliği” değerlendirmeleri yapılıyor. Dolayısıyla; siyasette diyalog zemini, “Türkiye’nin milli meselelerinde birlikte ve ortak duruş” çerçevesiyle çiziliyor.

TV yorumcularından AK Parti de rahatsız

Bahçeli’nin acıkmaları ile ortaya yeni bir tartışma konusu çıktı. AK Parti içinde Cumhur İttifakı’na karşı çıkan ve ak suyu bulandıran kimler?

Bahçeli’nin, ‘AK Parti içinde gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasına’ yönelik sözleri, kamuoyunda Cumhur İttifakı’na karşı çıkan bir grubun olduğu şeklinde yorumlansa da AK Parti yönetimi, ‘mevcut değil bunlar eskiler” yorumunu yapıyor. Suyu bulandıranlardan AK Parti de rahatsız.

AK Parti kaynakları, “Sayın Bahçeli parti içinde aktif görevlilerden bahsetmiyor. AK Parti kimliği taşıyan ama şu anda aktif görev yapmayan bizim de rahatsız olduğumuz isimler. Daha çok sosyal medyadan mesaj veren isimler bunlar” değerlendirmesinde bulundular. Bu isimlerin ise daha çok TV’de yorum yapan eski AK Partiler olduğu belirtiliyor.