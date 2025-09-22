AK Parti'den Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili seçimlerine itiraz

CHP’li belediyelere yönelik son operasyonla tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine seçilecek başkan vekilinin kim olacağına dün Belediye Meclisi’ndeki seçimle karar verilecekti, ancak dört turda da eşitlik sağlandığı veya geçersiz oy kullanıldığı için başkan vekilinin kim olacağı belirlenemedi.

Dört turun ardından yapılan kura çekiminde CHP'nin adayı İbrahim Kahraman başkan vekili seçildi.

İlk tur oylamada AK Parti'nin adayı İbrahim Akın 19 oy alırken, CHP'li İbrahim Kahraman 18 oyda kaldı. İkinci turda ise bir oy pusulası önceden mühürlendiği gerekçesiyle geçersiz sayıldı ve iki aday 18'er oy aldı. Seçimde üçüncü tura geçildi.

Üçüncü turda da başkanvekili seçilemedi. Oylama dördüncü tura kaldı. Eşitlik bozulmadığı için Bayrampaşa Belediye Başkanvekili kura ile belirlendi.

Belediye meclisinin AK Partili ve MHP'li üyeleri kura sonucunda CHP'nin adayı İbrahim Kahraman'ın seçilmesi sebebiyle tepkilerini alkışlarla göstermişti.

Halk TV'de yer alan habere göre, AK Parti kanadı, kura sonucunu ve seçim sürecini yargıya taşıma kararı aldı.

Partinin itirazının merkezinde, oylama turlarında "usule aykırı" olduğu gerekçesiyle geçersiz kabul edilen oy pusulaları yer alıyor. AK Parti, geçersiz sayılan oyların kendi adaylarına ait olduğunu ve bu oyların geçerli kabul edilmesi durumunda sonucun lehlerine olacağını savunuyor.