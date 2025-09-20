  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Parti'den bir istifa daha!
Takip Et

AK Parti'den bir istifa daha!

AK Parti Ordu İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyuran Selman Altaş, "Bugün görevim değişmiş olsa da, yarın yine aynı aşkla, aynı inançla, aynı kararlılıkla bu davaya hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti'den bir istifa daha!
Takip Et

AK Parti'de Elazığ ve Muğla il başkanlarının ardından Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir ve Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk istifa etmişti. Bu istifaları AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş'ın istifası izledi. 

AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, görevinden istifa ettiğini duyurdu.Altaş, istifasına ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"11 Nisan 2023 tarihinde büyük bir onur ve gururla devraldığım AK Parti Ordu İl Başkanlığı görevimden, bugün itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum. Bu süre boyunca, Ordu’muza hizmet etme şerefini bana bahşeden Rabbime hamd ediyor, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şahsıma duyduğu güven ve destek için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Biz, büyük ve kutlu bir davanın neferleriyiz.

Bugün görevim değişmiş olsa da, yarın yine aynı aşkla, aynı inançla, aynı kararlılıkla bu davaya hizmet etmeye devam edeceğim. Çünkü biliyoruz ki bu dava makam ve mevkiden bağımsız olarak, gönül işiyle yürütülür. Birlikte yol yürüdüğüm tüm dava arkadaşlarıma, kadın ve gençlik kollarımıza, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize ve en önemlisi her zaman yanımızda olan aziz Ordulu hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin."

Muğla, Elazığ, Adıyaman, Çanakkale ve Niğde'nin ardından Ordu il başkanının da istifası ile AKP'de son 2 günde 6 il başkanı istifa etmiş oldu.

Gündem
İmamoğlu: Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar...
İmamoğlu: Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar...
Aksu'da ormanlık alanda yangın: 2 otel tahliye ediliyor
Aksu'da ormanlık alanda yangın: 2 otel tahliye ediliyor
Can Holding'in 9 şirketine daha kayyum atandı
Can Holding'in 9 şirketine daha kayyum atandı
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda korkutan yangın
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda korkutan yangın
Borsada manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 13 kişi tutuklandı
Borsada manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 13 kişi tutuklandı
Beşiktaş - Üsküdar vapuru yük gemisi ile çarpıştı! Yaralananlar var
Beşiktaş - Üsküdar vapuru yük gemisi ile çarpıştı! Yaralananlar var