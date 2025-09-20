AK Parti'den bir istifa daha!

AK Parti'de Elazığ ve Muğla il başkanlarının ardından Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir ve Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk istifa etmişti. Bu istifaları AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş'ın istifası izledi.

AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, görevinden istifa ettiğini duyurdu.Altaş, istifasına ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"11 Nisan 2023 tarihinde büyük bir onur ve gururla devraldığım AK Parti Ordu İl Başkanlığı görevimden, bugün itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum. Bu süre boyunca, Ordu’muza hizmet etme şerefini bana bahşeden Rabbime hamd ediyor, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şahsıma duyduğu güven ve destek için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Biz, büyük ve kutlu bir davanın neferleriyiz.

Bugün görevim değişmiş olsa da, yarın yine aynı aşkla, aynı inançla, aynı kararlılıkla bu davaya hizmet etmeye devam edeceğim. Çünkü biliyoruz ki bu dava makam ve mevkiden bağımsız olarak, gönül işiyle yürütülür. Birlikte yol yürüdüğüm tüm dava arkadaşlarıma, kadın ve gençlik kollarımıza, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize ve en önemlisi her zaman yanımızda olan aziz Ordulu hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin."

Muğla, Elazığ, Adıyaman, Çanakkale ve Niğde'nin ardından Ordu il başkanının da istifası ile AKP'de son 2 günde 6 il başkanı istifa etmiş oldu.