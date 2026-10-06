AK Parti'den 'Cemil Tugay' demeden İzmir Marşlı mesaj

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30 saniyelik videoda çöp dolu bir dağın, çiçeklerle dolduğu gösterildikten sonra yarınki AK Parti Grup Toplansı olan 7 Ekim tarihi yazıldı.

Paylaşım, Cemil Tugay'ın ismi geçmese de, 'AK Parti Grup Toplantısı'nda AK Parti'ye geçecek' şeklinde algılandı. Daha önce de Ankara kulislerinde Cemil Tugay'ın rozetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacağı konuşulmuştu.

İzmir'de bir ilk yaşanacak

AK Parti daha önceki yıllarda Taha Aksoy, Binali Yıldırım, Nihat Zeybekçi, Hamza Dağ gibi kuvvetli siyasi isimlerle girdiği yerel seçimlerde, başkanlığı CHP'ye kaptırmıştı. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi ile birlikte İzmir yerel yönetimi ilk kez AK Parti'ye geçmiş olacak.

19 Haziran'da CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay birçok istifa eden CHP'li gibi YENİ Parti'ye katılmamış, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıklamıştı.

Cemil Tugay, AK Parti'ye geçeceği iddialarını ise yalanlamıştı.

30 Eylül'de Erdoğan tarafından kabul edildi

Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları 30 Eylül'de Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesinin ardından alevlendi. Tugay'ın ADD üyeliğini e-devlet üzerinden silmesi de iddiaları kuvvetlendirdi.

Ankara kulisleri Cemil Tugay'ın 7 Ekim'de AK Parti Grup Toplantısı'nda AK Parti'ye geçeceği ve rozetinin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarafından takılacağı konuşulmaya başlandı.

Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi halinde İzmir'de yerel yönetimi ilk kez AK Parti'ye geçmiş olacak. Diğer bir iddia ise Tugay ile birlikte 2 ilçe başkanının daha AK Parti'ye geçeceği yönünde.

AK Parti'nin yerel seçimlerde İzmir karnesi

AK Parti, 2004 yılında Taha Aksoy ile girdiği seçimde CHP, Ahmet Piriştina ile seçimi kazınmıştı

2009 yılında ise AK Parti'nin adayı Taha Aksoy, CHP'li Aziz Kocaoğlu karşısında kaybetmişti.

AK Parti, 2014 yılında partinin önde gelen isimlerinden Binali Yıldırım ile seçime girmiş ancak kazanan CHP'li Aziz Kocaoğlu olmuştu.

2019'da Nihat Zeybekci, Mustafa Tunç Soyer karşısında başarılı olamamıştı.

2024 yılında ise AK Parti Hamza Dağ ile girdiği İzmir seçimlerinde başkanlığı Cemil Tugay'ı kaptırmıştı.