AK Parti'den çerçeve yasa açıklaması: Yasalaşacağı tarih netleşti

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, çerçeve yasa teklifine ilişkin sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, herhangi bir gecikme ya da erteleme olmadığını söyledi. Ala, teklifin bugün Meclis'e sunulacağını, görüşmelerin başlayacağını ve düzenlemenin Meclis tatile girmeden yasalaşmasının hedeflendiğini ifade etti.

Ala, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Çalışmaların ve görüşmelerin sona geldiğini ifade eden Ala, teklifi bugün TBMM'ye sunacaklarını belirtti.

"Türkiye prangalarından kurtulacak"

Olumlu bir atmosferin olduğunu söyleyen Ala, "Bu sorunu kökten çözüp Türkiye, hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyecek. Atmosfer ve değerlendirmeler olumlu. Ciddi siyasal ve toplumsal destek var. Bu çalışmalar sonucunda da Türkiye, prangalarından kurtulacak" diye konuştu.

Ala, kanun teklifinin görüşme takvimine ilişkin soru üzerine, "Hiçbir aksama ya da erteleme yok. Her şey öngörüldüğü biçimde devam ediyor. Bugün yasa teklifi sunulacak, görüşmeler başlayacak. Meclis tatile girmeden yasanın çıkmasını planlıyoruz. Bu da inşallah gerçekleşecek" yanıtını verdi.

12 maddelik çerçeve yasa teklifinde başvuru süresi belli oldu

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" başlığıyla TBMM Başkanlığı'na sunulacak teklif, yürürlük maddeleri dahil 12 maddeden oluşuyor.

Geçici nitelikteki düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde başvuru yapabilecek. Bu sürenin sonunda başvuru hakkı sona erecek. Sürenin uzatılması ise ancak yeni bir kanunla mümkün olabilecek. Başvurular bireysel olacak ve her kişi için ayrı değerlendirme yapılacak.

Örgüt üyelerinden üç yıl süreyle herhangi bir suça karışmayanlar için siyaset yapma yolu açık tutulacak. 2005 yılından önce ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar veya ağırlaştırılmış müebbet yükümlülüğü doğuran suçlar yasa kapsamı dışında tutulacak.