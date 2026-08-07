AK Parti'den 'çerçeve yasa' hakkında açıklama: Çok önemli bir siyasal destek var

Bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin soru üzerine Ala, "kanun teklifinin çok büyük bir siyasal destekle Meclis'e sunulduğunu" belirterek, AK Parti ve MHP'nin başından bu yana süreci yürüttüğünü söyledi.

Kanun teklifini, AK Parti ve MHP'nin yanı sıra DEM Parti, HÜDA PAR, Cumhuriyet Halk Partisi, bağımsız ve başka partilerden 360'a yakın milletvekilinin imzaladığını kaydeden Ala, "Biz 360'ı da aşacağını düşünüyoruz. Çok önemli bir siyasal destek var. Toplumsal destek zaten çok yüksek düzeyde" diye konuştu.

Yasa teklifiyle ilgili çekinceleri olan kesimlere ilişkin soru üzerine Ala, "Türkiye'yi bugüne getirdiysek, Türkiye, terörden tamamen kurtulma aşamasına geldiyse burada en büyük pay, şehit ve gazilerimizindir. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ailelerini, gazilerimizi saygıyla selamlıyorum. Onların fedakarlıklarıyla Türkiye bölünmekten kurtulmuştur" ifadelerini kullandı.