AK Parti'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki: Üçüncü sınıf siyaset!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği çirkin sözlerin, siyasi mücadelemiz karşısında eriyip yok olmaktan başka bir sonucu olmayacaktır” dedi.

Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ak Parti’mize ve Cumhur İttifakımıza dönük sözleri artık siyaset alanının konusu olmaktan çıkmıştır, hezeyandan başka birşey değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızı her zaman yüksek bir destekle takdir eden milletimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğinin ne anlama geldiği en iyi dünya siyaset sahnesinde bilinmektedir.

"Siyasi mücadelemiz karşısında tuz buz olmaktan başka akıbeti olmayacaktır"

Özgür Özel’in yürüttüğü üçüncü sınıf siyasetin bunları kavraması mümkün değildir. Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ifadelerin, siyasi mücadelemiz karşısında tuz buz olmaktan başka akıbeti olmayacaktır. “Siyasi acziyet” Özgür Özel’in kendi partisinde olanları anlama konusunda içine düştüğü duruma denir. “Siyasi kapkaççılık” yıllarca milli irade düşmanlığı yapıp, bugün ortaya çıkan utanç verici tablolarla yüzleşemeyen CHP yönetiminin yaptıklarına denir. Özgür Özel eğer kendi partisinin içinden fışkıran bu siyasi skandallarla yüzleşebilirse, siyasi hayatımıza bir tane katkı yapmış olacaktır. Onun dışında söyledikleri gerçekleri örtbas etmek çabasından başka birşey değildir.