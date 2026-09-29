AK Parti'den CHP'ye geçmişti: Ekrem Baki iki meclis üyeliğinden de istifa etti

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Mayıs 2025’te Üsküdar Belediye Meclisi’nde yaptığı konuşmayla AK Parti'den ayrılan ve CHP'ye katılan Ekrem Baki, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Üsküdar Belediye Meclisi'nde başkanvekili seçiminden önce tutuklanan, 4 gün önce ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen Ekrem Baki, Üsküdar Belediye Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliklerinden de istifa etti.

Baki, istifa kararına ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP ve belediye meclis üyeliklerinden 25 Eylül'de istifa ettiğini açıklayan Baki, aldığı kararın siyasi ilkeleriyle uyumlu olduğunu ifade etti.

“Hayatım boyunca doğru bildiğimi söylemeye ve bu doğrultuda yaşamaya gayret ettim” diyen Baki'nin açıklaması şu şekilde:

Geçen sene AK Parti'den istifa etmişti

Ekrem Baki, Mayıs 2025’te Üsküdar Belediye Meclisi’nde yaptığı konuşmayla AK Parti'den istifa etmişti. Baki, muhalefete yönelik ağır baskıların giderek arttığını, bunun da “hukuk ve siyaset anlayışıyla bağdaşmadığını” söylemişti.

Bir süre bağımsız olarak görev yapan Ekrem Baki, Ocak 2026’da CHP’ye katılmıştı. CHP’ye geçişinin ardından İBB Meclisi’nde de CHP Üsküdar Meclis Üyesi olarak görev yaptı.

7 Eylül'de tutuklandı, ev hapsi ile tahliye edildi

Ekrem Baki, Üsküdar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından başlayan başkanvekili seçim sürecinde de tutuklanan isimler arasındaydı.

5 Ağustos'ta Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan başkanvekili seçimini CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya'nın kazanmasının ardından AK Parti'nin seçime yönelik itirazı kabul edilmiş ve seçimin tekrarlanmasına karar verilmişti.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediyesi’nin itirazını 2 Eylül’de reddedince İstanbul Valiliği yeni seçimin 5 Eylül’de yapılacağını duyurmuştu.

Seçime günler kala belediyeye yönelik yeni gözaltılar yaşanmıştı. Bu dönemde gözaltına alınan Ekrem Baki, 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

Baki, 25 Eylül'de ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.