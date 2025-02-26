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AK Parti'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel kutlama mesajı: "Mazlumların umudu, iyi ki varsınız"

AK Parti, 71 yaşına giren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Haber Merkezi
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AK Parti'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel kutlama mesajı: "Mazlumların umudu, iyi ki varsınız"
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 71 yaşına girdi. 

Partisinin sosyal medya hesabından "sefa getirdiniz" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Mazlumların umudu, ülkesinin ve milletinin hizmetkarı liderimizin doğum günü kutlu olsun. Halkına ve her geçen gün artan 85 milyon vatandaşa liderlik etmeye hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İyi ki varsınız." ifadelerine yer verildi.

Altun'dan Erdoğan'a doğum günü tebriği

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Erdoğan'ın yeni yaşını kutladı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletine olan sevdası, milletimizin gönlünde misliyle karşılığını bulmuştur. Bu sevda, bu dava, bu adanmışlık milletçe şahlanışımızın önündeki engelleri birer birer yıkıp atmıştır. Daha yürüyecek çok yolumuz, beraber ıslanacak çok yağmurumuz var bizim..."

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