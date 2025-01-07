AK Parti'den DEM Parti ve genel af açıklaması: İddialara yanıt geldi

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Anadolu Sohbetleri toplantısında ‘Terörden Arındırılmış Türkiye’ sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Olumlu bir atmosfer görüyorum"

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. DEM Parti heyetiyle gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güler, "Görüşmenin içeriği hakkında detay vermem mümkün değil. Karşılıklı güven çerçevesinde yapılan mahrem bir görüş alışverişiydi" ifadelerini kullandı.

Güler, DEM heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir görüşme talebinde bulunmadığını belirterek, "Türkiye’nin en önemli meselelerinden biri haline gelen bu konunun çözümüne yönelik olumlu bir ortam var. Herkes iyi niyetle katkı sunmaya çalışıyor. Atmosferin olumlu olduğunu görüyorum. İnşallah sonuç da hayırlı olur" dedi.

Güler açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bölgemizin riskleri de, çözülmesi noktasında bir yol gösteriyor bize. Suriye'de, Irak’ta yaşanan olaylar, Kafkaslar, Balkanlar, Pasifik, kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı bu coğrafyada çok daha önemli krizlerin gelecek dönemlerde de çıkacağını gösteriyor. Yıllardır sorun olan bu meselenin çözülmesi iç barışını, toplumsal barışını sağlamış Türkiye'nin gücüne ciddi katkı sağlayacak.

“Genel af gündemde değil”

(Öcalan’a ev hapsi) Bu sürece; böyle şartlı, birbirine bağlantılı, ‘Bir şey olursa o olur, o olmazsa hiçbir şey olmaz’ gibi bir süreçle yaklaşmak doğru olmaz. Öyle, genel af gibi bir konu da şu an gündemimizde yok. Zaten, hasta- yatalak bakıma muhtaç hale gelmiş mahkûmları belli bir yaştan sonra Cumhurbaşkanımızın af yetkisi var. 28 Şubat paşalarında olduğu gibi. Süreci bugünden sadece buna bağlayarak yürütmek doğru olmaz. Ayrıca bu süreci bir takvime bağlamak da doğru değil.

Yeni anayasa

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığı ve yeni anayasa konusunun bu sürece bağlanması doğru olmaz. Muhalefetin yaklaşımı enteresan. Ülkemizin geleceğine dair çok önemli meselelerde bunları alıp illa bir şeye bağlamak istiyorlar. Yeni anayasa ihtiyacımız sadece bir siyasi partinin konusu edilemez. Herkes için çok önemli bir ihtiyaç. CHP için de, HDP için de, diğer partiler için de..."

"Bütçe dengesi’ dediğimiz bir şey var"

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, memur ve emeklilere ilave zam yapılıp yapılmayacağı konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Bütçe dengelerine dikkat çeken Güler, "Bütçemizde verilecek rakamlar ve kalemler belli. Daha fazla artış yapabilmek için bütçe gelirinde karşılığının oluşturulması gerekiyor" dedi.

Vergi gelirlerinin kamu hizmetleri için kullanıldığını belirten Güler, "Milletimizden topladığımız vergilerle bakanlıklarımızın hizmetlerini, altyapı ve üstyapı yatırımlarını, bağış ödemelerini ve sağlık harcamalarını karşılıyoruz. Başka bir gelir kaynağımız bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya düzenlemesi

Güler, çocuklara sosyal medya kısıtlaması ile ilgili de konuştu. Güler şunları söyledi: “Aile Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız saha çalışması yapıyor. İnsan Hakları Komisyonumuzda, alt komisyonumuz gelişmiş ülkelerdeki örnekleri inceliyor. Belli yaş gruplarında sosyal medyalara erişim noktasında bir kısıtlılığın olduğunu görüyoruz. Yaş grupları ile ilgili durum bu çalışmalardan sonra ortaya çıkacak.”