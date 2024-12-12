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AK Parti’den diplomasi vurgusu: Emeği geçen herkesi kutluyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dünyada diyalog zeminlerinin zayıfladığı, hukukun ve diplomasinin işlevsiz kaldığı bir dönemde elde edilen bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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AK Parti’den diplomasi vurgusu: Emeği geçen herkesi kutluyoruz
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Ülkemizin yürüttüğü çok taraflı, adalete dayanan ve barış eksenli siyaset sonucunda Somali-Etiyopya arasındaki sorunlar, Türkiye'nin arabuluculuğu ile çözüm yoluna girdi. Dünyada diyalog zemininin zayıfladığı, hukukun ve diplomasinin işlemez hale geldiği bir dönemde elde edilen bu sonuç için emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'den Somali ve Etiyopya arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama

Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği siyaset ve ürettiği siyasi kapasite, bölgemiz ve dünyadaki tüm sorun alanlarının çözümü için en güvenilir siyasi adrestir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, dünya barışı için kilit ülke ve güvenilir odak olmaya devam ediyor. Ülkemizin yürüttüğü çok taraflı, adalete dayanan ve barış eksenli siyaset sonucunda Somali-Etiyopya arasındaki sorunlar, Türkiye'nin arabuluculuğu ile çözüm yoluna girdi. Dünyada diyalog zemininin zayıfladığı, hukukun ve diplomasinin işlemez hale geldiği bir dönemde elde edilen bu sonuç için emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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