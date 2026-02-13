AK Parti'den flaş karar! Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında ihraç talebi
AK Parti, adı yasak aşk skandalına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında ihraç talebinde bulundu.
Sakarya Adapazarı Belediyesi'nde başkan ile özel kalem müdür arasındaki "yasak aşk" iddiası gündem oturmuştu. İddiaların ardından AK Parti harekete geçti. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
Özel Kalem Müdürü E.S'nin kızı, hukuk fakültesi öğrencisi Ceyda Saçar, Kamu Başdenetçisi ve eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın Sakarya’da vatandaşlarla yaptığı toplantıda yaptıı konuşmada kürsüden annesinin telefonunda belediye başkanıyla yapılan özel yazışmaları gördüğünü öne sürerek konuyu gündeme taşımıştı.