AK Parti’den fon krizi açıklaması: Yanlış yapan hukuk önünde hesap verecek

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerinde son günlerde kamuoyunun yakından takip ettiği fon krizine de değindi.

“Cumhurbaşkanımızın talimatıyla titizlikle çalışıyoruz”

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla konunun bütün yönleriyle incelendiğini belirterek AK Parti’nin bu konuda tavrının açık olduğunu ifade etti.

Usulsüzlük veya istismara karışan kişiler konusunda herhangi bir ayrım yapılmayacağını vurgulayan Çelik, “Biz Türkiye’de temiz toplum ve temiz siyasetin merkeziyiz. Bu bakımdan net ilkelerle yürüyoruz. Usulsüzlük, istismar; bunlara bulaşanların hesap vereceğini söylüyoruz” dedi.

“Hesap sorulacaktır”

Konunun ilgili kurumların koordinasyonuyla takip edildiğini belirten Çelik, süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlara ilişkin çalışmaların da sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hesap sorulacaktır” yaklaşımı doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Çelik, soruşturma ve incelemelerin hukuki sonuçlarının süreç içerisinde ortaya çıkacağını ifade etti.

“Finansal sistem için risk yok”

Fon krizinin Türkiye’nin genel finansal sistemi açısından bir risk oluşturmadığını savunan Çelik, yaşananları sermaye piyasasının sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan bir sorun olarak nitelendirdi.

Çelik, “Finansal sistemimiz için risk yoktur. Bu, SPK’nın sınırlı bir bölümünde çıkmış bir krizdir” ifadelerini kullandı.

Benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli çalışmaların başlatılacağını belirten Çelik, şeffaflık ilkesi doğrultusunda sürecin takip edileceğini kaydetti.

“Her türlü yanlışa karşı tavizsiz davranacağız”

Çelik, AK Parti’nin bu konudaki ilkelerinin değişmeyeceğini belirterek herhangi bir yanlışın üzerinin örtülmeyeceği mesajını verdi.

“Her türlü yanlışa karşı tavizsiz davranacağız. AK Parti’nin ilkeleri nettir, bulaşan hesap verecektir” diyen Çelik, fon krizine ilişkin inceleme ve hukuki sürecin devam edeceğini söyledi.