AK Parti'den Gazze tepkisi: Hukuka aykırı
AK Partili Çelik, "Gazze'nin topyekun cezalandırılması, elektrik, su, gıda verilmemesi hukuka aykırıdır. Sivilleri hedef alan bombalama durmalı. Adil barış sağlanmalı." dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezindeki toplantıda, 12. Kalkınma Planı'nın, TBMM Parti Grubu çalışmalarının ve Meclis gündeminin değerlendirildiği belirtildi.
Basına kapalı toplantı, 2 saat 40 dakika sürdü.
Toplantı sonrası AK Parti Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çelik, 6. gününe girilen İsrail-Filistin çatışmaları hakkında, "İki taraftan da sivillerin öldüğü görüntü üzücü, sivil kaybına karşıyız. Gazze'nin topyekün cezalandırılması, elektrik, su, gıda verilmemesi hukuka aykırıdır. Sivilleri hedef alan bombalama durmalı. Adil barış sağlanmalı." dedi.