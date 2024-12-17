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AK Parti'den 'haciz' açıklaması: Anlaşmaya giden belediyelere olumlu bir yaklaşım gösteriliyor

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, SGK borçlarını ödemeyen belediyelere yönelik başlatılan haciz işlemiyle ilgili "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, anlaşma yoluna giden belediyelerimize olumlu bir yaklaşım göstermektedir. Bu olumlu yaklaşıma karşılık vermeyen belediyeler ister CHP'li ister AK Parti'li olsun bundan sonraki süreçte, tabii ki bu sadece CHP'ye yönelik bir durum olmayacak, borçlarını ödemeleri konusunda olumlu yaklaşım sergilemeyecek her belediye tabii ki bu durumla karşı karşıya kalacaktır" dedi.

Haber Merkezi
AA
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AK Parti'den 'haciz' açıklaması: Anlaşmaya giden belediyelere olumlu bir yaklaşım gösteriliyor
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AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı belediyelere SGK borçları nedeniyle "haciz gönderildiği" ifade edilerek, bunların arasında AK Parti'li belediye olup olmadığı yönündeki soru üzerine, bu konuda SGK borcu olan belediyelere defalarca görüşme taleplerinin iletildiğini aktardı.

"Bakanlığımız, anlaşma yoluna giden belediyelerimize olumlu bir yaklaşım göstermektedir"

Birçok belediyenin anlaşma yoluna gitmesine karşın birçok CHP'li belediyenin bu borçları ödemekten imtina ettiğini belirten Açıkkapı, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, anlaşma yoluna giden belediyelerimize olumlu bir yaklaşım göstermektedir. Bu olumlu yaklaşıma karşılık vermeyen belediyeler ister CHP'li ister AK Parti'li olsun bundan sonraki süreçte, tabii ki bu sadece CHP'ye yönelik bir durum olmayacak, borçlarını ödemeleri konusunda olumlu yaklaşım sergilemeyecek her belediye tabii ki bu durumla karşı karşıya kalacaktır." diye konuştu.

"Vesayet odaklarına karşı hep dik durdu"

FETÖ'nün 17-25 Aralık yargı darbesi teşebbüsünün 11. yılı olduğunu hatırlatan Açıkkapı, Türkiye'nin son 22 yıllık süreçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, vesayet odaklarına karşı hep dik durduğunu ve oyunları, tezgahları, senaryoları boşa çıkardığını söyledi.

Türkiye'nin, terör örgütü mensuplarından temizlendikçe güçlendiğini, hem bölgesinde hem dünya siyasetinde önemli yer tutmaya başladığını vurgulayan Açıkkapı, "AK Parti hükümetleri Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, her türlü iç ve dış oyunları boşa çıkaracak kudrettedir, iradededir." ifadesini kullandı.

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