AK Parti'den Hakan Fidan açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevlerine getirileceği iddialarına AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'de yayınlanan 'Özel Röportaj' programında "Bunların hepsi kulistir, yani dedikodudur. Şu anda tek bir önceliğimiz var. Cumhurbaşkanımızın açık ara tekrar seçilmesidir. 14 Mayıs seçimi Türkiye'nin önünü açacaktır" dedi.

"Siyaset dedikodu ile yönlendirilmez"

Bahçeli ve Fidan'la ilgili iddialara ilişkin Kurtulmuş, "Bunların hepsi kulistir, yani dedikodudur. Siyaset dedikodu ile yönlendirilemez. Şu anda tek bir önceliğimiz var. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak ve Parlamentoda Cumhurbaşkanımızın elini rahatlatacak bir çoğunluk sağlamaktır" açıklamasında bulundu.

Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR ile görüşmelere ilişkin konuşan Kurtulmuş, şunları söyledi: "Yeniden Refah ve HÜDA PAR ile görüşmeler sürüyor. Cumhur İttifakı'nın kurulduğu günden bu yana hiçbir zaman pazarlık masası olarak görülmedi. Ortak hedeflerde buluşuldu. Önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı hedefiyle bir araya gelindi. Şu cumhurbaşkanı yardımcısı olacak vs. bir takım koalisyon pazarlıkları olmadan yolumuza devam ediyoruz. Bu asla bir koalisyon pazarlı değildir, asla olmayacaktır. Bundan sonra yeniden katılacak partiler de bu ittifaka oy verecekleri zaman, biz ortak hedeflerde bir araya geleceğiz.