AK Parti'den Instagram açıklaması: Ne zaman açılacak?

BTK tarafından geçtiğimiz hafta Instagram'a erişim engeli getirildi. Bakanlık ve firma yetkilileri arasında görüşmeler sürerken, Bakan Uraloğlu, "Kanunlarımızı, toplumsal hassasiyetlerimizi ön plana çıkarıyoruz ve onları sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Süreci yakından takip ediyoruz, istediğimiz gerekler yerine getirildiği takdirde erişim engelini kaldıracağız. Bir toplantıya gerek kalmamasını umuyoruz, 'Sizin şu taleplerinizi karşıladık' dediklerinde, biz de bu erişimi sağlamış olacağız" dedi.

Dün akşam ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çevrim içi oyun platformu Roblox.com'un Türkiye'de erişime kapatılmasının, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla yapıldığını belirtti.

Özgürlükleri kısıtlıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala; "Türkiye'nin hassasiyetleri var. Biz burada özgürlüklerin garantisi olarak yürüyoruz. Birisi özgürlükleri kısıtlıyor. İnsanların yaptığı paylaşımları kaldırıyor. Özgürlüklere müdahale ettikleri için Türkiye burada vaziyet aldı. Türkiye burada özgürlükleri kısıtlamak için değil, özgürlükleri genişletmek için bu görüşmeleri yapıyor. Vatandaşlarımızdan sabır rica ediyorum. Biz, muhataplarımızın Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate alan adımları atsın diye uğraşıyoruz." dedi.

Instagram ne zaman açılacak?

Instagram'ın ne zaman açılacağı konusunda da görüşlerini paylaşan Ala;

"Roblox'taki engel ise çocukları korumaya yönelik. Mahkeme kararı var zaten orada. Bu alanı birlikte yönetmeliyiz. Biz, böyle bir iletişim devriminin olduğu çağda bunları kısıtlayarak yola devam etmeyi arzu eden bir iktidar değiliz. Ben kısa zamanda netice alacağını düşünüyorum."