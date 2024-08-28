AK Parti'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a çok sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Katz'ın 'Batı Şeria halkı, Gazze’de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli' ifadelerine tepki gösterdi. Çelik, "Katz’ın, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’u kendisine rol model olarak seçtiğine hiç şüphe yok" açıklamasını yaptı.

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle;

"Netanyahu’nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz: “Batı Şeria halkı, Gazze’de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli" demiş. Katz’ın, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’u kendisine rol model olarak seçtiğine hiç şüphe yok. Bu katliam şebekesinin hedefi tüm insanlıktır. Bu şebeke durdurulmadığı sürece, insanlık tehdit altındadır. Bu şebeke insanlığa karşı suç işlemekten yargılanmadığı sürece, insanlık adına hiçbir değer hayatta kalamaz. Dünün Nazileri karşısında susmanın utancını yaşayanlar, bugünün Nazilerine boyun eğmenin utancını tekrar yaşamamalı."

Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

"İsrail Silahlı Kuvvetleri, bu geceden itibaren Cenin ve Tulkarm mülteci kamplarında, burada kurulmuş olan İslami-İran terör altyapılarını engellemek için yoğun bir şekilde çalışıyor. İran, Gazze ve Lübnan modeline göre Batı Şeria'da İsrail'e karşı bir doğu terörist cephesi kurmaya çalışıyor. Teröristleri finanse edip silahlandırarak ve Ürdün'den gelişmiş silahlar kaçırarak.

Filistinlilerin geçici olarak tahliye edilmesi ve gerekli her türlü adım dahil, Gazze'deki terör altyapısıyla uğraştığımız gibi tehditle de başa çıkmalıyız. Bu her şeyin savaşı ve biz bunu kazanmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.