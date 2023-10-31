AK Parti'den İsrail'e hastane tepkisi: Vahşi bir eylem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail’in Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırısı, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylemdir. İsrail’in en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu saldırıların İsrail’in kendini savunma hakkıyla ilgisi yoktur, bu saldırılar Gazze halkını yok etmeyi amaçlayan katliamlardır. Netenyahu yönetimi, masum insanların hayatını topluca hedef almaya devam ediyor. Bu yönetim bölge ve dünya barışı için tehdittir. Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ve insanlığı ateşe atan bu vahşi ve tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almadığı sürece bu katliamların parçasıdır..." ifadelerini kullandı.