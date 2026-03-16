AK Parti’den İsrail’e sert tepki: Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılmasını kınıyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılmasını ve Müslümanların burada namaz kılmasının engellenmesini sert bir dille kınadı. Çelik, "İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını ve Müslümanların burada namaz kılmasını engellemesini en güçlü şekilde kınıyoruz. Müslümanların Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır." ifadelerini kullandı.
Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde;
"İsrail'in Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığına insanlığın tüm değerlerine yeni bir saldırıdır. İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını ve Müslümanların burada namaz kılmasını engellemesini en güçlü şekilde kınmıyoruz.
Müslümanların Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır. İsrail bir kere daha uluslararası hukuku ihlal etmektedir. İnsanlığın haklarını korumak için tüm dünyanın İsrail'deki hukuksuz işlemlere karşı ortak mücadele etmesi gerekmektedir."
İsrail’in Mescid-i Aksa’ya dönük saygısızlığı insanlığın tüm değerlerine yeni bir saldırıdır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) March 16, 2026
