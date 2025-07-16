AK Parti'den İsrail'in Suriye'ye saldırmasına ilk tepki: Şiddetle kınıyoruz
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, “İsrail’in gerçekleştirdiği bu saldırılar, bölge ve dünya genelinde ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturmaktadır” dedi.
İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yoğunlukta yaşadığı Süveyda’daki gelişmeleri gerekçe göstererek, Şam’daki Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Öte yandan başkent Şam’da, arka arkaya üç patlama meydana geldi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Şiddetle kınıyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail’in Suriye’ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail’in saldırıları tüm bölge ve dünya için güvenlik tehditidir. Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
İsrail’in Suriye’ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) July 16, 2025
İsrail’in saldırıları tüm bölge ve dünya için güvenlik tehditidir.
Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz.