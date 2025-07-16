AK Parti'den İsrail'in Suriye'ye saldırmasına ilk tepki: Şiddetle kınıyoruz

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yoğunlukta yaşadığı Süveyda’daki gelişmeleri gerekçe göstererek, Şam’daki Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Öte yandan başkent Şam’da, arka arkaya üç patlama meydana geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail’in Suriye’ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail’in saldırıları tüm bölge ve dünya için güvenlik tehditidir. Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.