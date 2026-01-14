AK Parti'den istifa etmişti: Ekrem Baki CHP'ye katıldı

2025 yılının Mayıs ayında düzenlenen oturumda gündem dışı söz alarak kürsüye gelen AK Parti'li meclis üyesi Ekrem Baki, muhalefete yönelik yürütülen ağır baskılara tepki göstererek partisinden istifa etmişti.

CHP'ye katıldığı öğrenildi

Öğrenilen son bilgilere göre Ekrem Baki, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde düzenlenen CHP Grup Toplantısı’nın ardından CHP’ye katıldı.

Yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söylemişti

CHP'li belediye başkanı Sinem Dedetaş başkanlığında düzenlenen oturumda gündem dışı söz alarak kürsüye gelen Ekrem Baki, partisinden istifa ettiğini ve yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söylemişti:

"Son günlerde ülkemizde yaşanan ve muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması, iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor oluşum ve gerek hukuk, gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum."