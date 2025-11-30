AK Parti'den "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine ilişkin açıklama

  1. Ekonomim
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Karadeniz'de iki ticari gemiye yönelik saldırılara ilişkin, "Karadeniz Münhasır Ekonomik Bölgemizde gerçekleşen ticari tanker saldırılarının oluşturduğu riskleri endişeyle izliyor ve Türkiye olarak bölgede seyrüsefer ve deniz güvenliğinin zarar görmesinin kimseye fayda sağlamayacağının altını çiziyoruz." açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından Karadeniz'de saldırıya uğrayan "KAIROS" ve "VIRAT" isimli ticari gemilere ilişkin açıklama yaptı.

Efkan Ala, şunları kaydetti:

"Karadeniz Münhasır Ekonomik Bölgemizde gerçekleşen ticari tanker saldırılarının oluşturduğu riskleri endişeyle izliyor ve Türkiye olarak bölgede seyrüsefer ve deniz güvenliğinin zarar görmesinin kimseye fayda sağlamayacağının altını çiziyoruz. Ayrıca, ekonomik çıkarlarımızın korunması ve Karadeniz'in istikrarlı bir deniz havzası olarak kalması hususunda çok yönlü diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam ediyoruz."

