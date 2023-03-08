AK Parti'den kuraklık için tedbir çağrısı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, geçen hafta Çanakkale Ziraat Odası başkanlığına seçilen Ufuk Ünver'i ziyaret etti.

Turan, Çanakkale'nin son dönemde coğrafi tescilli ürünleriyle de ön plana çıktığına işaret etti. Coğrafi işaretli ürünlerle beraber, pazarlama, markalaşma ve fuar çalışmalarının da önemli alanlar olduğunu ifade eden Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarımın olmazsa olmazı sudur ancak tüm dünyada, ülkemizde de kuraklığa ilişkin ciddi uyarılar var. O yüzden tüm depoların, boru hatlarının, sulama tekniklerinin gözden geçirilmesi, israfın mutlaka gündem yapılıp uzak durulması gibi kuraklığa ilişkin tedbirlerin artırılması lazım. Hem bireysel anlamda hem kurumsal anlamda hem de tüm ülke genelinde kuraklığa karşı adımlar atmak zorundayız. Biliyoruz ki tarımdaki en büyük risk, tüm dünyada olduğu gibi önümüzde duran kuraklık endişesi. Bu nedenle doğru yatırımı, doğru ürünü üretmeyi, tarım sektörünün altyapısındaki bazı tedbirleri almayı önümüze koymak durumundayız. Kaliteli yem, kaliteli bitki de en büyük iddiamız olması gerekiyor. Çok büyük depremler yaşadık. Yaraları ivedilikle yaraları sarmak adına ilk gündemimiz deprem olmaya devam edecek."