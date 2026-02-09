AK Parti'den Mesut Özarslan'ın partiye katılacağı iddialarına dair ilk açıklama: Böyle bir gündem yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye katılıp katılmayacağı sorusuna yanıt veren Çelik, "Genel Başkanımız ve yetkili kurullarımız böyle bir konuyu değerlendirmedi. Bugün itibarıyla Keçiören Belediye Başkanı ile ilgili bir gündem, bir karar yok" ifadelerini kullandı.

"CHP Genel Başkanı'nın kullandığı ifadeler skandal"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Çelik şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı'nın kullandığı ifadeler, Türk siyasi hayatında pek eşi benzeri olmayan bir skandal. CHP bu hale nasıl geliyor?

Bu şekilde bir savrulmanın, bu şekilde bir seviye yoksunluğunun içine nasıl düşüyor, bunu CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın değerlendirmesi gerektiği gibi bütün milletimiz de değerlendirecektir.

Kürsüye çıktıklarında demokrasi, hukuk, siyasi diyalog diyorlar, siyasetin seviyesinin yükseltilmesinden bahsediyorlar; fakat bu mesajlar seviye düşüklüğü diye bile tanımlanamaz. Seviye yok. Konuşmak bile utanç verici."