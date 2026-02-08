AK Parti’den Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün’e yönelik nefret söylemine ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün’e yönelik nefret söylemini kınayarak, “Başkanımıza en içten selamlarımızı iletiyoruz. Nefret siyasetiyle mücadelemiz sürecek” dedi.

Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde;

"Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün’e en içten selamlarımızı gönderiyoruz.

Başkanımıza dönük zehirli dili kınayan toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Nefret diline karşı her kesimden ve görüşten kadın vatandaşlarımızın ortak hassasiyeti ayrıca kıymetlidir.

Değerli başkanımıza dönük nefret söylemini lanetliyoruz. Nefret siyaseti ile mücadele etmeye devam edeceğiz.

Başkanımıza saldıran bu nefret odağına hukuk zemininde de hesap soracağız.

İyi Parti’nin bu nefret odağına karşı gerekeni yapmasını bekliyoruz."

Ne olmuştu?

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda "MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Şüphelinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Belediye Başkanı Güneş'i giyimi üzerinden eleştirdiği öne sürüldü.