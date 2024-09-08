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AK Parti'den Narin Güran açıklaması geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu sabah cansız bedeni bulunan Narin Güran ile ilgili olarak, "Narin kızımıza bu vahşeti yapanlar, adalet önünde hesap verecek ve cezalarını çekecekler" dedi.

Haber Merkezi
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AK Parti'den Narin Güran açıklaması geldi
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran’ın (8), arama çalışmalarının 19’uncu gününde köye yaklaşık 2 kilometre mesafede Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulundu.

"Bunu yapanlar hesap verecek ve cezasını çekecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Narin'in, tüm Türkiye'nin yüreği olduğunu vurgulayan Çelik, "Herkesin kalbi Narin ile beraber. Narin kızımıza bu caniliği yapanlar, adalet önünde mutlaka hesap verecek ve cezasını çekecek." değerlendirmesinde bulundu.

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