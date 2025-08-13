AK Parti'den Özel'e tepki: Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına tepki göstererek "Cumhurbaşkanımıza dönük seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyoruz. Özgür Özel’in yaptığı siyaset değildir. Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir. Özgür Özel partisinin içine düştüğü durum karşısında aciz bir savrulma içindedir. Bu nedenle her gün siyasi saldırganlık ve yalan siyaseti üretmektedir. Bu seviye yoksunu siyasete tüm siyasi gücümüzle cevap vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın hukukunun korunması bizim siyasetimizin en temel değerlerindendir. Hiçbir saldırıya ve yalan siyasetine geçit vermeyiz. Cumhurbaşkanımızla ilgili konuşmalarda siyaset adabına uygun hareket edilmesi gerekir. Buna uygun davranmayanlara siyaset zemininde haddini bildirmekten asla geri durmayız." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel ne demişti?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Aziz İhsan Aktaş'ın Türkiye'de en çok çalıştığı birinci belediye Aydın. Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı belediyeleri içeri tıkın demem. Bir suç varsa ihalede Sayıştay bakar, yargılanır.

Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı herkesi CHP'li ise suçlu, değilse dokunulmaz kabul ettiniz. AK Partilileri ellemiyorlar.

Dikkatle izleyeceğiz bakalım jant firmasını. Jant firmasının cart diye iflası ne duruma gelecek bakalım göreceğiz.

Günlerdir Aydın'daki bütün belediye başkanına gel beraber gidelim. Efeler İlçe Başkanı'na 'Attır kendini partiden bahanem olsun' denildi, inat ettim atmadım o namussuzu partiden. Sırf bahane vermemek için. Kabak gibi ortada şimdi.

Şimdi yeni fazdayız. Özlem Çerçioğlu'na Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsınız ya içeri atıl ya da gel partime katıl. Olay bundan ibarettir.

Özlem Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia edip bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip Tayyip Erdoğan böyle mi alacaksın Aydın'ı. Yazıklar olsun.

Ya içeri atıl, ya AK Parti'ye katıl formülüyle Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'ye aydınlatacakmış. AK Parti'nin kara düzeni."